В СК сообщили о задержании собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева

В Кузбассе задержали собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева. Об этом заявили в Следственном комитете.

Михаил Федяев – президент компании "Сибирский Деловой Союз", его состояние Forbes оценивает в 550 миллионов долларов.

Также среди задержанных генеральный и технический директора холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов. Их уже обвинили в нарушении требований безопасности на производственных объектах и в злоупотреблении полномочиями. Максимальный срок по этим статьям – 7–10 лет.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.