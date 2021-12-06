Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Кровля ангара на юге Москвы полностью обрушилась во время пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Несмотря на ликвидацию открытого горения, возгорание в завалах продолжается", – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в Нагорном проезде загорелся ангар на площади 800 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло по всей площади помещения.

В МЧС по Москве уточнили, что одноэтажный склад расположен отдельно от других зданий. Сведений о пострадавших не поступало.

