Ангар загорелся на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

На юге Москвы загорелся ангар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступила заявка, что в Нагорном проезде горит ангар площадью 20 на 40 метров. Возгорание происходит по всей площади строения", – рассказал источник.

На данный момент на месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. Из здания эвакуировали 16 человек, еще 30 покинули его самостоятельно. В результате возгорания пострадал один человек.

