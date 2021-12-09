Пожар под Калининградом не затронул замок Вальдау – МЧС

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Пожар под Калининградом не затронул замок Вальдау, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что горит заброшенный склад на территории замкового комплекса. Исторической ценности оно не представляет.

Отмечается, что полыхает кровля. С огнем борются четыре подразделения. Площадь возгорания составляет 15х50 метров.

Ранее сообщалось, что в поселке Низовье в Калининградской области загорелся замок Вальдау, построенный в XIII веке. Отмечалось, что огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса.

Вальдау является старинным русским замком, принадлежавшим Тевтонскому ордену. В 2007 году его признали объектом культурного наследия регионального значения. Большая часть здания признана аварийной и закрыта для посещения, однако в левом флигеле расположился краеведческий музей.