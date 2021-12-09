Пожар произошел на территории замка XIII века под Калининградом

Пожар произошел на территории замка XIII века под Калининградом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета", – отметили в ведомстве.

Вальдау является старинным русским замком, принадлежавшим Тевтонскому ордену. В 2007 году его признали объектом культурного наследия регионального значения. Большая часть здания признана аварийной и закрыта для посещения, однако в левом флигеле расположился краеведческий музей.

Ранее на Садовой-Спасской улице в Москве пожар произошел в доходном доме Афремова 1906 года постройки. Там загорелись межэтажные перекрытия, огонь охватил 100 квадратных метров. Жильцов одного из подъездов пришлось эвакуировать.

