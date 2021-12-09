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Происшествия

11:06

Пожар произошел на территории замка XIII века под Калининградом

происшествия пожар регионы

Пожар произошел на территории замка XIII века под Калининградом

Пожар произошел на территории замка XIII века под Калининградом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета", – отметили в ведомстве.

Вальдау является старинным русским замком, принадлежавшим Тевтонскому ордену. В 2007 году его признали объектом культурного наследия регионального значения. Большая часть здания признана аварийной и закрыта для посещения, однако в левом флигеле расположился краеведческий музей.

Ранее на Садовой-Спасской улице в Москве пожар произошел в доходном доме Афремова 1906 года постройки. Там загорелись межэтажные перекрытия, огонь охватил 100 квадратных метров. Жильцов одного из подъездов пришлось эвакуировать.

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