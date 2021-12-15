Укравшая 23 млн рублей кассир из Ачинска заявила, что отдала деньги шантажистам

Фото: ачинск.24.мвд.рф

Кассир из Ачинска, которая украла 23 миллиона рублей из банка, заявила, что передала деньги шантажистам. Об этом сообщает "Запад 24" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала на допросе, что ей угрожали. При этом злоумышленников она не смогла описать, поэтому полицейские не поверили ее версии.

Накануне сообщалось, что подозреваемая сама явилась в полицию. Пропажу 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов, 49,2 тысячи евро обнаружили неделю назад в одном кредитно-кассовом офисе.

По данным СМИ, после произошедшего девушка несколько раз пыталась совершить суицид. Источник утверждает, что из-за этого 5 декабря Анна якобы попала в больницу, однако на следующий день заставила мужа забрать ее оттуда под угрозой наложить на себя руки. По словам супруга, девушка вышла в одной пижаме.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

