Знакомые кассира, пропавшей после кражи 23 миллионов рублей, рассказали о долгах семьи

В Красноярском крае кассира одного из банков подозревают в краже порядка 23 миллионов рублей. После пропажи денег жительница Ачинска бесследно исчезла, ее ищут полицейские и волонтеры. По предварительной информации, перед пропажей она пыталась совершить самоубийство и жаловалась на угрозы. Расскажем, при каких обстоятельствах исчезла подозреваемая в краже внушительной суммы.

В трех валютах

Фото: МВД РФ

Руководитель офиса банка написал заявление в полицию 7 декабря, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю. В ведомстве отметили, что из отделения финансовой организации украли 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро.





пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю Полицейскими установлено, что к совершению преступления причастна кассир кредитно-кассового офиса 1991 года рождения. В этот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. В настоящее время местонахождение подозреваемой устанавливается.

После кражи на сайте регионального управления МВД дали ориентировку на подозреваемую. Там же опубликовали видеозапись с камер наблюдения в офисе банка, на которой некая девушка открывает один из сейфов и достает оттуда деньги. Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы, сообщили в МВД.

"Тихо сошла с ума"

Фото: МВД РФ

По данным СМИ, пропавшую сотрудницу банка зовут Анна Григорьева. В офисе она работала с 2013 года, сообщают источники. У девушки есть муж, с которым она живет около 10 лет.

Кража денег могла произойти еще 3 декабря, сообщает Life.ru. Крупную сумму якобы вынесли из отделения в коробке. После этого девушка несколько раз пыталась совершить суицид, пишет издание. Источник утверждает, что из-за этого 5 декабря Анна якобы попала в больницу, однако на следующий день заставила мужа забрать ее оттуда под угрозой наложить на себя руки. По словам супруга, девушка вышла в одной пижаме.

Мужчина утверждает, что после больницы он вместе с женой до трех часов ночи смотрел фильм. Пока муж спал, Анна ушла из дома и бесследно исчезла. Якобы только после пропажи сотрудницы в банке обнаружили кражу денег.

По данным СМИ, перед одной из попыток самоубийства 5 декабря Анна оставила предсмертные записки. В одной из них девушка призналась своей начальнице, что на протяжении трех лет ей кто-то угрожает. В записке сказано, что эти люди якобы все знали про ее семью, "следили и заставляли так делать". В послании она добавила, что любит своих коллег, но жить так больше не может.

В другой записке, пропавшая просит прощения у супруга за то, что не смогла о чем-то рассказать, но не уточняет, о чем именно. В послании она признается, что за последние годы "тихо сошла с ума" и просит маму не плакать. Кроме того, Анна призналась в любви к своим близким.

Проблемы в семье?

Фото: телеграм-канал SHOT

По словам бывших коллег Анны, странностей в поведении девушки они никогда не замечали, сообщает Газета.ру.

"Работала год назад в одном коллективе с ней, отношения были только рабочие. На тот момент никаких странностей в поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка. Суицидальных наклонностей тоже не было замечено", – рассказала коллега девушки Ольга.

Подруга пропавшей девушки Екатерина охарактеризовала ее как семейного человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Екатерина подруга пропавшей девушки Анна – семейный человек, она никогда бы не сорвалась с места, не сказав ни маме, ни мужу, это на нее очень не похоже.

Екатерина рассказала, что с Анной общалась не так давно и вскоре они собирались вместе погулять. По ее словам, ничего подозрительного в ее поведении она не замечала.

Однако, по данным СМИ, в семье девушки были серьезные финансовые проблемы. По информации источников, у мужа Анны был долг в несколько сотен тысяч рублей, а друзья зачастую видели его в букмекерской конторе. Якобы ее супруга периодически у подъезда встречали неизвестные, которые грубо с ним общались.

По сведениям источников, муж Анны не имел постоянной работы и перебивался случайными заработками. Из-за сложившейся ситуации девушка постоянно жаловалась на супруга и отсутствие денег.

