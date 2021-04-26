Экс-глава банка и его заместитель задержаны в Москве за вывод 1 млрд руб

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В столице по подозрению в выводе активов на сумму более миллиарда рублей задержаны экс-председатель правления банка и его заместитель. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники занимались выводом средств клиентов через выдачу необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам с сентября 2018 по январь 2020 года.

"В результате на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей", – пояснила Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело, задержанных заключили под стражу. Также принимаются обеспечительные меры по возмещению ущерба.

Ранее подмосковные полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у своих хозяев денег и украшений на сумму более миллиона рублей.