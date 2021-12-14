Укравшая свыше 20 млн рублей кассир из Ачинска сдалась полиции

10:15
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Кассир из Красноярского края, которая украла свыше 20 миллионов рублей из банка, самостоятельно явилась в полицию. Об этом сообщает News.ru.
Пропажу 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов, 49,2 тысячи евро обнаружили неделю назад в одном кредитно-кассовом офисе. Подозреваемой в преступлении стала кассир.
В тот же день в полицию поступило заявление от матери женщины. Та заявляла о пропаже дочери. Подозреваемую объявили в розыск, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
"Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В настоящее время подозреваемая находится в отделе полиции. С ней работают сотрудники ОВД.
Ранее сообщалось, что крупную сумму вынесли из отделения Ачинска в коробке 3 декабря. После этого, по данным СМИ, девушка несколько раз пыталась совершить суицид. Источник утверждает, что из-за этого 5 декабря подозреваемая якобы попала в больницу, однако на следующий день заставила мужа забрать ее оттуда под угрозой наложить на себя руки.
Сотрудница банка из Ачинска пропала с 23 млн рублей
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