Меры поддержки экономики РФ обсудили на селекторном совещании рабочей группы Госсовета

15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Меры по повышению устойчивости российской экономики обсудили на селекторном совещании рабочей группы Госсовета. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Совещание провели Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Глава столицы сообщил о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по кредитам системообразующих предприятий промышленности и торговли. Направят средства и на финансирование жилищного строительства.
Еще одна мера поддержки, принятая кабмином, предусматривает докапитализацию региональных фондов поддержки промышленности. Это даст возможность запустить программы льготного кредитования предприятий, не являющихся системообразующими.
Также в рамках совещания обсудили дополнительные предложения регионов по поддержке малого и среднего бизнеса, промышленности и транспорта. Кроме того, были рассмотрены инициативы по совершенствованию межбюджетных отношений, тарифного регулирования, системы государственных закупок и функционирования рынка труда.
Ранее Собянин заявил о переломном моменте в поддержке предприятий России. Мэр Москвы отметил, что в настоящее время произошла активизация банков и программ по субсидированию кредитных ставок. В стране наблюдается высокая динамика поддержки малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий.
Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики
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