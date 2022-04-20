Меры поддержки экономики РФ обсудили на селекторном совещании рабочей группы Госсовета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Меры по повышению устойчивости российской экономики обсудили на селекторном совещании рабочей группы Госсовета. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Совещание провели Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Глава столицы сообщил о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по кредитам системообразующих предприятий промышленности и торговли. Направят средства и на финансирование жилищного строительства.

Еще одна мера поддержки, принятая кабмином, предусматривает докапитализацию региональных фондов поддержки промышленности. Это даст возможность запустить программы льготного кредитования предприятий, не являющихся системообразующими.

Также в рамках совещания обсудили дополнительные предложения регионов по поддержке малого и среднего бизнеса, промышленности и транспорта. Кроме того, были рассмотрены инициативы по совершенствованию межбюджетных отношений, тарифного регулирования, системы государственных закупок и функционирования рынка труда.

Ранее Собянин заявил о переломном моменте в поддержке предприятий России. Мэр Москвы отметил, что в настоящее время произошла активизация банков и программ по субсидированию кредитных ставок. В стране наблюдается высокая динамика поддержки малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий.