Москвичам предложили угадать улицу на востоке столицы

Москва 24 запустила рубрику "Вертолето". В ней телеканал загадывает зрителям столичные улицы, парки и скверы. На этот раз москвичам предлагают угадать улицу, застроенную так называемыми парадными домами, которые по плану должны были вести к крупному стадиону.

В настоящее время рядом находится станция метро и торговый центр, а посреди проезжей части располагаются трамвайные пути, которые связывают ВАО с соседними округами.

Ответы можно присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.