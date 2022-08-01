Пожарного инспектора МЧС задержали по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы

Пожарный инспектор МЧС задержан по делу о возгорании в московском хостеле, где погибли восемь человек. Ему предъявили обвинение в халатности. Следователи установили, что Роман Сабельников ограничился выявлением мелких нарушений.

Ранее по делу арестовали учредителя и гендиректора организации. Между тем, подобных заведений в столице становится все больше, они пользуются спросом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.