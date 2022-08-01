Автомобиль сгорел на Симферопольском шоссе. На трассе образовался затор, к тому же движение в сторону Москвы перекрыто.

Кадры прислали очевидцы. Спасти машину не удалось – она выгорела полностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.