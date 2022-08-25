Восемь человек погибли в результате перестрелки в Мексике – СМИ

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Восемь человек погибли в перестрелке, которую устроили в мексиканском штате Мичоакан группировки местного картеля. Об этом сообщила газета El Universal, ссылаясь на руководителя полиции штата Хосе Рейеса Ортег.

По информации издания, инцидент стал результатом конфликта и разрыва между двумя внутренними группировками картеля Familia Michoacana. Вооруженная банда на джипах и мотоциклах прибыла в муниципалитет Тусантла для нападения на местную группировку. Перестрелки начались в одном из районов и перенеслись на центральную площадь муниципалитета, где произошли все убийства.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

До этого неизвестный открыл стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали.