Певица Слава стала бабушкой

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/nastya_slava

Певица Слава впервые стала бабушкой, ее дочь, Александра Морозова, родила мальчика. Об этом артистка рассказала в видео, которое опубликовала у себя в Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Я пью коньяк и закусываю шоколадкой, потому что впервые стала бабушкой. Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня", – сказала она.

В комментариях певицу принялись поздравлять подписчики. Пользователи отмечали, что Слава будет отличной бабушкой.

В августе прошлого года певица Монеточка (признана в РФ иноагентом) впервые стала мамой. Артистка родила девочку.



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