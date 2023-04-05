"Она в беде": почему фанаты МакSим просят отстранить ее концертного директора

Певица МакSим сообщила о решении перенести свои ближайшие концерты на новые даты. Ранее артистке неоднократно становилось плохо во время выступлений. Обеспокоенные поклонники винят во всем концертного директора звезды Павла Назарова. Фанаты считают, что он якобы заставлял МакSим выходить на сцену, несмотря на плохое самочувствие. Рассказываем подробности.



"Есть вещи, которые несовместимы"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица МакSим (Марина Абросимова) в соцсетях обратилась к подписчикам и попросила прекратить "публичные разборки и истерики". Артистка заверила, что с ней все хорошо, "насколько это сейчас возможно". Также она сообщила, что приняла решение перенести свои ближайшие выступления на другие даты.





МакSим певица Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я все это вижу, и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты.

Ранее очередное выступление МакSим закончилось скандалом. В субботу, 1 апреля, она дала концерт в Твери. Состояние артистки во время шоу настолько обеспокоило фанатов, что они в соцсетях потребовали остановить гастрольный тур певицы. По словам администратора тверского фан-клуба звезды Виктории Титовой, поклонники сразу поняли, что с МакSим происходит что-то не то, "она в беде, и ее нужно спасать".

"Марина выглядела неузнаваемо, она не попадала в ноты, еле двигалась на сцене, движения ее были заторможены, забывала слова песен, чаще давала микрофон в зал, чтобы мы ей помогали", – отметила Титова.

При этом концертный директор звезды Павел Назаров после скандала уверял, что с певицей все в порядке. "Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало", – заявлял он.



"Он ее тащит на сцену"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Несмотря на заверения концертного директора, фанаты певицы убеждены, что именно Назаров якобы стал причиной ее недомогания. В соцсетях поклонники пишут, что он, видимо, убедил артистку выступать вопреки плохому самочувствию и не отменять концерты, поскольку "ему главное прибыль". По данным телеграм-канала Mash, фанаты даже пожаловались на Назарова в трудовую инспекцию.





Инна поклонница МакSим Я бы очень хотела, чтобы у Марины появился новый концертный директор, потому что этот директор работает всего лишь год, но уже столько косяков: он выпускает артиста в таком состоянии, в котором он не должен выступать. Он видит артиста, он ее тащит на сцену.

Москва 24 связалась с Назаровым, чтобы прояснить ситуацию, однако он воздержался от комментариев. Между тем МакSим могла отказаться от его услуг, сообщает сайт "Комсомольской правды". Контакты Назарова пропали из соцсетей артистки, а в его профиле теперь значится только певец Тимур Родригез.

В свою очередь, менеджер МакSим Яна Богушевская попросила фанатов оставить звезду в покое. "Очень жаль, что ситуация вышла в публичное пространство. Я понимаю, что к МакSим сейчас пристальное внимание, но прошу дать ей покой и не устраивать травлю ее и ее команды, не плодить домыслы и не выводить ситуацию на негатив", – написала она в соцсетях, добавив, что для звезды составят комфортный гастрольный график.

В конце марта МакSим из-за плохого самочувствия прервала концерт в Сочи. Тогда певица исполнила несколько песен, затем отдала микрофон звукорежиссеру и ушла со сцены. В Сети поклонники опубликовали видео с мероприятия. На кадрах видно, что артистка еле держится на ногах и не попадает в ноты.

