Более 100 московских магазинов и ТЦ закрывались из-за нарушений антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Осенью в Москве была приостановлена работа 105 магазинов и торговых центров в связи с несоблюдением мер профилактики коронавируса, на данный момент половина этих предприятий возобновила деятельность после устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Осенью была приостановлена деятельность 105 объектов торговли, торговых и развлекательных центров. На данный момент половина организаций уже устранила нарушения и вернулась к работе", – передает слова Немерюка ТАСС.
Ранее Немерюк сообщил, что власти Москвы усилят контроль за соблюдением COVID-требований в магазинах, торговых центрах и рынках в предновогодние дни. Он также отметил, что будут проводиться дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических требований на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях.
За последние сутки в России подтвердили 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. Из них 5 410 (19,7%) – без клинических проявлений.
В Москве зафиксировано 6 868 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 694, в Московской области – 1 223, в Республике Карелия – 470, в Архангельской области – 397.
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