Ресторан на Патриарших прудах могут закрыть из-за работы без проверки QR-кодов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Ресторан Raw and go kitchen на Патриарших прудах могут закрыть на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.

Объединением административно-технических инспекций вместе с полицией было замечено, что в зале заведения находятся посетители без QR-кодов. За это ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей. Однако если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека из-за нарушенных ограничений, то может закрыться на срок до 90 суток или получить штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее ряд московских рестораторов предложил ввести бессрочную возможность принимать посетителей на летних верандах без QR-кода. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов рассказал, что представители отрасли общественного питания выступили с инициативой сделать веранды свободными от QR-кодов на постоянной основе, а не до 12 июля.

