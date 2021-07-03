С 25 июня QR-коды получили более 2,5 млн москвичей

После введения QR-кодов в Москве опустели кафе и рестораны. С 25 июня штрихкоды получили более 2,5 миллиона москвичей.

При этом летние веранды в городе переполнены, а доставщики готовой еды сбиваются с ног. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

