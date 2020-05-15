Приют для бездомных планируют открыть в районе Беговом после режима самоизоляции

Петербургский фонд "Ночлежка" снова готовится открыть филиал в Москве

Петербургский фонд "Ночлежка" в очередной раз пытается открыть точку помощи бездомным в Москве. Открытие приюта планируется после режима самоизоляции.

С просьбой поддержать фонд выступили популярные актеры и музыканты, но местные жители не готовы к новым соседям.

Новость об открытии приюта для бездомных на территории промзоны в районе Беговом до сих пор будоражит все соседние кварталы. Местные жители уже полгода протестуют против ночлежки. Их опасения, говорят вирусологи, понять можно.

"Эти люди, они, к сожалению, могут быть источником инфекций в связи с тем, что они не соблюдают никакие нормы санитарно-эпидемиологической опасности, личной гигиены, и, соответственно, они могут страдать педикулезом, у них могут быть паразитарные инфекции", – пояснил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Однако представители благотворительной организации подчеркивают, что приют будет находиться в промзоне на Бумажном проезде, а людям бояться нечего. Также они заявляют, что создание подобных центров только поможет сделать районы Москвы безопасными.

"У любого жителя района будет возможность позвонить нашим специалистам, отправить человека к нам на консультацию, а мы этому человеку сможем помочь, потому что задача всех наших проектов – помочь человеку выбраться с улицы и вернуться в обычную жизнь", – отметила директор московского филиала благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова.

Ранее сообщалось о том, что для бездомных в столице дополнительно закупят еду в условиях пандемии. Получить ее можно в пункте оказания срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

Уточнялось, что в учреждении также проводят социальную адаптацию граждан. В этих целях там предусмотрено 1084 места.