В Москве дополнительно закупят продукты для бездомных

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве начали дополнительно раздавать еду бездомным людям. Получить ее можно в пункте оказания срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки, информирует портал мэра и правительства Москвы.

"У обратившихся за помощью измеряют температуру. Соблюдаются также другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором", – говорится в сообщении.

Ранее в пункте помощи работали только некоммерческие организации, теперь же финансированием занимается и столичный департамент труда и соцзащиты населения, который выделяет средства на закупку и организацию раздачи еды.

Уточняется, что в центре имени Елизаветы Глинки также проводят социальную адаптацию граждан. В этих целях в учреждении предусмотрено 1084 места.

В настоящее время те люди, которые проживают в полустационарных отделениях, не могут покидать территорию до снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что соцработники помогут пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилым и хронически больным москвичам рекомендовали звонить по телефону +7 (495) 870-45-09.