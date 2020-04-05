В Москве дополнительно закупят продукты для бездомных

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Москве начали дополнительно раздавать еду бездомным людям. Получить ее можно в пункте оказания срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки, информирует портал мэра и правительства Москвы.
"У обратившихся за помощью измеряют температуру. Соблюдаются также другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором", – говорится в сообщении.
Ранее в пункте помощи работали только некоммерческие организации, теперь же финансированием занимается и столичный департамент труда и соцзащиты населения, который выделяет средства на закупку и организацию раздачи еды.
Уточняется, что в центре имени Елизаветы Глинки также проводят социальную адаптацию граждан. В этих целях в учреждении предусмотрено 1084 места.
В настоящее время те люди, которые проживают в полустационарных отделениях, не могут покидать территорию до снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что соцработники помогут пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилым и хронически больным москвичам рекомендовали звонить по телефону +7 (495) 870-45-09.
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