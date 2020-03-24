Соцслужбы Москвы помогают бездомным по профилактике коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве оказывают помощь бездомным по профилактике коронавируса, сообщает РИА Новости.
Поддержку лицам без определенного места жительства оказывают сотрудники столичных социальных служб. Они предлагают бездомным помощь и проводят разъяснительные беседы по профилактике от коронавируса. Желающие могут пройти медосмотр в центре социальной адаптации и его филиалах.
Кроме того, сотрудники соцслужб организуют госпитализацию для бездомных в случае необходимости вне зависимости от наличия документов. Также лицам без определенного места жительства выдают антисептики для рук. В центре социальной адаптации бездомные могут получить и иную помощь в виде обогрева, душа, чистой одежды и пищи.
Меры по профилактике коронавируса проводятся и для самих сотрудников соцслужб. Так, их снабжают масками, а помещения центра социальной адаптации и его филиалов обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Всего в Москве обнаружили 290 эпизодов заражения коронавирусом. 28 из них пришлись на последние сутки. Всего в России зафиксировали 495 случаев инфицирования COVID-19.
В столице по-прежнему действует режим повышенной готовности, позднее дополнявшийся усилением мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.
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