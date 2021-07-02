Сергунина рассказала о развитии в Москве новых онлайн-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Цифровизация многих сфер жизни в Москве позволила создать новую модель взаимодействия человека с городом. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, на портале mos.ru сосредоточено более 380 услуг и сервисов из всех сфер бытовой, общественной и деловой жизни. Их удалось собрать в одном месте, благодаря анализу запросов горожан.

"Экосистема сервисов правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов – от управления домом и записи детей в кружки, до заботы о здоровье и организации досуга. В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов", – подчеркнула Сергунина.

Она добавила, что на портале зарегистрированы уже порядка 14 миллионов пользователей.

Ранее на портале mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны будут предоставить сведения о своих сотрудниках, привившихся от COVID-19.

Данные передаются в формате таблицы Excel. Сделать это может представитель организации, имеющий доступ к ее электронной подписи, или доверенное лицо, располагающее полным доступом к учетной записи предприятия на mos.ru.