На портале госуслуг образовалась очередь на вход из-за наплыва посетителей

12:21
Фото: gosuslugi.ru
Портал государственных и муниципальных услуг ставит посетителей в очередь на вход из-за нагрузки. Сейчас, чтобы попасть на сайт, приходится ждать не менее 30 минут.
При заходе на портал появляется сообщение, что в настоящее время услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. В связи с этим предлагается подождать полчаса, и включается обратный отсчет до получения ссылки на вход.
Отмечается, что сперва время ожидания составляло пять минут.
В пресс-службе Минцифры сообщили "Интерфаксу", что портал госуслуг может быть временно недоступен в связи с запуском на нем новых сервисов.
"На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен", – сказали в ведомстве.
Несколько дней назад сообщалось, что нагрузка на портал госуслуг связана с ажиотажным спросом на вакцинацию от коронавируса.
В Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек теперь можно только при наличии QR-кода. Он подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста.
Получить QR-код можно в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус".
Власти Москвы начали выдавать QR-коды для посещения кафе и ресторанов
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