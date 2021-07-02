На портале госуслуг образовалась очередь на вход из-за наплыва посетителей

Фото: gosuslugi.ru

Портал государственных и муниципальных услуг ставит посетителей в очередь на вход из-за нагрузки. Сейчас, чтобы попасть на сайт, приходится ждать не менее 30 минут.

При заходе на портал появляется сообщение, что в настоящее время услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. В связи с этим предлагается подождать полчаса, и включается обратный отсчет до получения ссылки на вход.

Отмечается, что сперва время ожидания составляло пять минут.

В пресс-службе Минцифры сообщили "Интерфаксу", что портал госуслуг может быть временно недоступен в связи с запуском на нем новых сервисов.

"На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен", – сказали в ведомстве.

Несколько дней назад сообщалось, что нагрузка на портал госуслуг связана с ажиотажным спросом на вакцинацию от коронавируса.

В Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек теперь можно только при наличии QR-кода. Он подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус".