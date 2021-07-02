В Москве появится цифровая экосистема для застройщиков

В Москве создадут единую экосистему для застройщиков. Полный переход на онлайн позволит всего за неделю оформлять документы для выхода на стройплощадку. Об этом на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье" рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Каждый новый объект в столице будет иметь свои цифровой паспорт, где будут собраны все технические данные. Чтобы их можно было легко проверить и обновить при необходимости.

Для более эффективной работы застройщиков в Москве планируется создать Консультационный центр. Его специалисты будут помогать в подготовке документов и взаимодействовать со строительными компаниями на разных этапах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.