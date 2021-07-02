Портал госуслуг заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Портал госуслуг заработал в прежнем режиме. Пользователям больше не требуется становиться в очередь для входа. Об этом свидетельствуют данные портала.

На фоне начала приема заявлений на новые выплаты беременным и одиноким родителями с детьми от 8 до 17 лет число обращений к сервису многократно выросло. Также в последние дни нагрузка на сайт увеличилась из-за старта массовой прививочной кампании от коронавируса.

В пятницу некоторое время портал ставил посетителей в очередь для входа. Сначала время ожидания составляло 5 минут, а позже увеличилось до 30. Сейчас на сайт можно зайти без ожидания в очереди.