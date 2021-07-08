В Краснодаре проводят проверку информации о нарушениях на концерте Zivert

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Краснодарском крае начали проверку после концерта Zivert в "Баскет-холле", который не был согласован с администрацией Кубани и региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Оперштаб.
"Сейчас по факту нарушения постановления губернатора "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края" проводится проверка", – пояснили в Оперативном штабе.
В пресс-службе уточнили, что в первую очередь проверят площадку, на которой проходило мероприятие.
Режим повышенной готовности на Кубани будет действовать до 1 октября. На этот период введены ограничения на заполняемость залов при проведении массовых мероприятий, в помещениях обязательно находиться в медицинских масках.
Ранее сообщалось, что концерт группы "План Ломоносова" на теплоходе "Сильвер" может обернуться для организаторов штрафом до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19. На теплоходе находились порядка 150 человек. Были отмечены массовые скопления людей при выходе пассажиров с судна
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