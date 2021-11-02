В Минцифры РФ предложили перевести Единую биометрическую систему в государственную

18:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило перевести Единую биометрическую систему (ЕБС) в государственную. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с 30 декабря 2021 года приобретает статус государственной информационной системы", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что лишь 8% россиян доверили бы свою биометрию работодателю. Всего 38% опрошенных не согласились бы на передачу данных ни при каких условиях. При этом 43% работников готовы передать данные для доступа в организацию и еще 39% – в различные помещения.
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