Цифровой сервис помог врачам оценить состояние более 200 тыс пациентов с COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи столичных стационаров и резервных госпиталей, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, используют в работе современные технологии. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Одним из таких цифровых помощников стал сервис "Ньюс2", интегрированный с единой цифровой платформой здравоохранения (ЕМИАС).

"Цифровой сервис "Ньюс2" позволяет медикам выявлять возможные риски клинического ухудшения состояния больного, а также отслеживать эффективность терапии. С его помощью специалисты провели мониторинг состояния более чем 200 тысяч пациентов почти четыре миллиона раз", – отметили в пресс-службе комплекса социального развития.

Наиболее часто "Ньюс2" использовали специалисты в больнице в Коммунарке, в резервных госпиталях в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в перепрофилированном автомобильном торговом центре "Москва". Также медики используют сервис в палатах интенсивного наблюдения, созданных для ведения усиленного контроля за пациентами с осложненным течением заболевания.

Интеграция сервиса с ЕМИАС позволяет отобразить результаты оценки риска ухудшения состояния пациента в его электронной медкарте.

Цифровые помощники являются вспомогательными инструментами, упрощающими работу медиков, и позволяют сфокусировать внимание на состоянии пациента. Окончательное решение о лечении и оценке его эффективности принимает врач.

Ранее Сергей Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.

