СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении бетонных плит в Жуковском

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Следственный комитет организовал проверку по факту гибели рабочего в результате обрушения бетонных плит в гаражном кооперативе в подмосковном Жуковском. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего мужчины при проведении строительных работ", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 сентября. По данным ведомства, двое мужчин занимались работами по гидроизоляции гаражного бокса в городском округе Жуковский. В какой-то момент при выкапывании траншеи произошло обрушение бетонных плит, в результате чего один мужчина скончался на месте, а второй был госпитализирован с различными травмами.

"Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в СК.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры Московской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что при установке башенного крана на стройплощадке на улице Руставели погиб один человек. По данным министерства, около 18:03 стало известно об угрозе обрушения по адресу улица Руставели, дом 14, строение 1. Спасатели проводили работы по эвакуации других рабочих с крана.