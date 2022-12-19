В СК рассказали о состоянии рабочих, пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Жизни рабочих, пострадавших при обрушении строительных лесов в Краснознаменске, ничего не угрожает, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Следователи начали проверку по факту травмирования рабочих возле многоэтажного жилого дома. Пострадавшие госпитализированы.

ЧП произошло возле дома 19 по Краснознаменной улице. Всего пострадали 10 человек. В результате никто не погиб.

Ранее сообщалось, что при проведении работ на строительном объекте в Москве погиб рабочий. Мужчина 1991 года рождения упал с высоты 12-го этажа на улице Зорге. Он погиб на месте.



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