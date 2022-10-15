Рабочий погиб в Москве в результате падения с 12 этажа

Фото: телеграм-канал “Говорит Москва’’

Рабочий погиб в Москве при проведении работ на строительном объекте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

ЧП произошло на улице Зорге. Мужчина 1991 года рождения упал с высоты 12 этажа и погиб на месте. На месте происшествия находится исполняющий обязанности первого заместителя Савеловского межрайонного прокурора Федор Хамутовский.

Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.



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