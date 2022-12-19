В Краснознаменске 10 человек пострадали при обрушении строительных лесов

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В результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Происшествие случилось возле дома 19 по Краснознаменной улице.

Уточняется, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, в результате происшествия никто не погиб.

Ранее сообщалось, что при проведении работ на строительном объекте в Москве погиб рабочий. Мужчина 1991 года рождения упал с высоты 12-го этажа на улице Зорге. Он погиб на месте.



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