Мужчина пострадал при обрушении кирпичей на улице Вавилова в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина пострадал в результате частичного обрушения кирпичной кладки на улице Вавилова. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств происшествия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Как отметили в прокуратуре, инцидент произошел во вторник, 17 января.

"На улице Вавилова при ведении работ по демонтажу здания произошло частичное обрушение кирпичной кладки. В результате проходивший около здания мужчина госпитализирован", – говорится в сообщении.

Ход процессуальной проверки проконтролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело после падения наледи с крыши здания на мужчину в московском районе Фили-Давыдково.

Мужчину 1972 года рождения госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и другими множественными травмами.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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