Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Люберцах

Фото: телеграм-канал ''Прокуратура Московской области''

Двое рабочих пострадали после обрушения строительных лесов в Люберцах. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

"Сегодня в городском округе Люберцы два работника предприятия осуществляли работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома", – сообщили в ведомстве.

После обрушение строительных лесов ремонтников доставили в медучреждение с различными травмами.

На данный момент проверкой занимается Люберецкая городская прокуратура. Ведомство даст оценку соблюдению требований закона об охране труда и технике безопасности. После проверки прокуратура примет необходимые меры.

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