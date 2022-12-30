Дело возбудили после падения наледи с крыши на мужчину на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбудили после падения наледи с крыши здания на мужчину в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Мужчину 1972 года рождения госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рвано-ушибленной раной лобной и правой теменной областей, ушибом мягких тканей головы, посттравматической дисторсией шейного отдела позвоночника.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Происшествие случилось днем 28 декабря на улице Инициативной. Пострадавшим оказался директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.

Он находится в состоянии средней тяжести. Отмечалось, что его перевели в отдельную палату из реанимации. Мужчина находится в сознании.



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