12:48Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшего после падения льда с крыши генерала МЧС
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров, который пострадал при падении льда с крыши в столице, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Переведен из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести", – рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что пострадавший был доставлен в 67-ю клиническую больницу Москвы.
ЧП произошло днем 28 декабря. С нежилого здания на улице Инициативной на мужчину упала наледь. Его госпитализировали. Выяснилось, что речь идет о Елизарове.
По данному факту Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой установят лиц, ответственных за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске 15-летний мальчик погиб в результате падения на него снега с крыши частного дома.
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