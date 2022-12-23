Мужчина попал в реанимацию после падения снега и наледи с крыши здания в Ленобласти

Фото: lenobl.sledcom.ru

50-летний мужчина попал в реанимацию после падения на него наледи и снега с крыши здания в городе Луга Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 22 декабря. Снег и наледь сошли с крыши учреждения социального обслуживания на Ленинградском проспекте.

У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был госпитализирован старейший сотрудник Большого драматического театра имени Товстоногова. 83-летний Адиль Велимеев получил травму при падении в переулке Джамбула из-за гололедицы.

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