23 декабря, 23:09Происшествия
Мужчина попал в реанимацию после падения снега и наледи с крыши здания в Ленобласти
Фото: lenobl.sledcom.ru
50-летний мужчина попал в реанимацию после падения на него наледи и снега с крыши здания в городе Луга Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел 22 декабря. Снег и наледь сошли с крыши учреждения социального обслуживания на Ленинградском проспекте.
У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был госпитализирован старейший сотрудник Большого драматического театра имени Товстоногова. 83-летний Адиль Велимеев получил травму при падении в переулке Джамбула из-за гололедицы.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!