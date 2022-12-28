Мужчину госпитализировали после падения на него наледи с крыши на западе Москвы

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Наледь с крыши нежилого здания упала на мужчину в Москве. В результате его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел на Инициативной улице.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

"В ходе прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи, а также приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске 15-летний мальчик погиб в результате падения на него снега с крыши частного дома. Происшествие случилось вечером в среду, 21 декабря.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").



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