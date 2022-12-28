Пострадавшим от падения льда с крыши в Москве оказался генерал-лейтенант МЧС Елизаров

Фото: mchs.gov.ru

Директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров пострадал от падения наледи с крыши дома в Москве, сообщает ТАСС.

Елизарова прооперировали. Он находится в сознании, но под наблюдением врачей.

ЧП произошло днем 28 декабря. С нежилого здания на улице Инициативной на мужчину упала наледь. Его госпитализировали. Выяснилось, что речь идет о Елизарове.

По данному факту Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске 15-летний мальчик погиб в результате падения на него снега с крыши частного дома. Происшествие случилось вечером в среду, 21 декабря. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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