17:24Происшествия
Пожар рядом с гостиницей "Интерконтиненталь" в центре Москвы ликвидировали
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Спасатели ликвидировали пожар на стройке рядом с гостиницей "Интерконтиненталь" на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления МЧС России.
"В 15:13 мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.
О пожаре на Тверской улице, 22 стало известно днем 13 мая. Пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане стройки. В 15:12 горение удалось сбить.
Столичная прокуратура отметила, что по факту случившегося была организована проверка.
Кроме того, в результате пожара было ограничено движение транспорта на Тверской улице в сторону области. Позже Дептранс Москвы уточнил в своем телеграм-канале, что движение восстановили.
Ранее пожар вспыхнул на территории складских помещений. Он распространился на площади в 1,5 тысячи "квадратов". К ликвидации пламени привлекли свыше 40 человек и 12 единиц техники. Площадь возгорания постепенно увеличилась до трех, а затем до четырех тысяч квадратных метров. Позднее пожарные смогли ликвидировать возгорание.
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