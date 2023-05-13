Пожар рядом с гостиницей "Интерконтиненталь" в центре Москвы ликвидировали

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Спасатели ликвидировали пожар на стройке рядом с гостиницей "Интерконтиненталь" на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления МЧС России.

"В 15:13 мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

О пожаре на Тверской улице, 22 стало известно днем 13 мая. Пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане стройки. В 15:12 горение удалось сбить.

Столичная прокуратура отметила, что по факту случившегося была организована проверка.

Кроме того, в результате пожара было ограничено движение транспорта на Тверской улице в сторону области. Позже Дептранс Москвы уточнил в своем телеграм-канале, что движение восстановили.

Ранее пожар вспыхнул на территории складских помещений. Он распространился на площади в 1,5 тысячи "квадратов". К ликвидации пламени привлекли свыше 40 человек и 12 единиц техники. Площадь возгорания постепенно увеличилась до трех, а затем до четырех тысяч квадратных метров. Позднее пожарные смогли ликвидировать возгорание.

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