Склады загорелись на 3 тыс "квадратах" в Норильске

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Пожар площадью три тысячи квадратных метров вспыхнул в Норильске, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Как отметили в ведомстве, огонь охватил складские помещения, есть угроза распространения огня. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар ликвидируют более 40 человек и 12 единиц техники. Спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить распространения огня.

Ранее сообщалось о возгорании в административном здании с магазином и автосервисом на Ереванской улице в Москве. Всех людей удалось вывести из здания. Пожар площадью в 300 квадратных метров удалось потушить при помощи 57 человек и 15 единиц техники.



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