11 мая, 22:13Происшествия
Лесной пожар в районе складов с порохом в Свердловской области ликвидировали
Фото: vk.com/glavargo
Пожар в поселке Первомайский Свердловской области, где случилось возгорание складов с порохом, удалось ликвидировать. Об этом в соцсети "ВКонтакте" заявил глава Режевского городского округа Иван Карташов.
"Сейчас там по-прежнему находятся сотрудники ведомства, они ведут окарауливание", – уточнил он.
О пожаре на складах с порохом стало известно 6 мая. Экстренные службы сообщали, что причиной стал лесной пожар.
В результате происшествия сгорели два склада, три помещения удалось спасти. Один из сгоревших складов пустовал, второй был заполнен порохом только наполовину. На остальных трех складах хранится тротил.
7 мая пожар около двух складов с порохом в поселке Первомайский Свердловской области локализовали.
Также региональное ГУ МЧС сообщило, что более 20 уголовных дел было возбуждено сотрудниками Госпожнадзора по факту лесных пожаров в Свердловской области. Кроме того, было составлено 205 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности.
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