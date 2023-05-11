Лесной пожар в районе складов с порохом в Свердловской области ликвидировали

Фото: vk.com/glavargo

Пожар в поселке Первомайский Свердловской области, где случилось возгорание складов с порохом, удалось ликвидировать. Об этом в соцсети "ВКонтакте" заявил глава Режевского городского округа Иван Карташов.

"Сейчас там по-прежнему находятся сотрудники ведомства, они ведут окарауливание", – уточнил он.

О пожаре на складах с порохом стало известно 6 мая. Экстренные службы сообщали, что причиной стал лесной пожар.

В результате происшествия сгорели два склада, три помещения удалось спасти. Один из сгоревших складов пустовал, второй был заполнен порохом только наполовину. На остальных трех складах хранится тротил.

7 мая пожар около двух складов с порохом в поселке Первомайский Свердловской области локализовали.

Также региональное ГУ МЧС сообщило, что более 20 уголовных дел было возбуждено сотрудниками Госпожнадзора по факту лесных пожаров в Свердловской области. Кроме того, было составлено 205 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности.

Новости часа: ситуацию с пожарами в Свердловской области назвали критической