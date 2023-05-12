Пожар в подмосковном Дзержинском локализовали на площади 2,5 тыс "квадратов"

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Спасателям удалось локализовать возгорание в подмосковном Дзержинском на площади 2,5 тыс "квадратов". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"В 11:55 объявлена локализация на площади 2 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Информация о том, что в подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки, поступила в МЧС в 08:22 по московскому времени.

Сначала огонь распространился на площади в 30 квадратных метров, однако впоследствии он разошелся на 2,5 тысячи "квадратов". К ликвидации огня привлекли 55 человек и 19 единиц техники. В подмосковной прокуратуре заявили, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов.

Помимо этого, к тушению пожара привлекли два пожарных вертолета Московского авиацентра. Пламя успело перейти на соседнее здание. Там воспламенилась кровля на площади 20 квадратных метров.