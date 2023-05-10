Пожар произошел в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы

Многоэтажный дом загорелся на северо-востоке Москвы. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы, которые поделились кадрами произошедшего.

Отмечается, что пожар начался в доме 13, корпусе 1, на улице Северодвинской. По словам очевидцев, из окон семнадцатиэтажного дома валил черный и густой дым.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах, погибли три человека, один из жильцов выпал из окна, пытаясь спастись. По словам собеседника агентства, возгорание произошло в трехкомнатной квартире, загорелись мебель и личные вещи жильцов.

"Возгорание произошло в одной из квартир на 13 этаже, на площади 20 квадратных метров", – заявил представитель столичного главка МЧС.

При этом, по данным ТАСС , до прибытия пожарных из окон выпали два человека.

В настоящее время пожар потушен, добавил источник.

Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Уточняется, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось о возгорании в административном здании с магазином и автосервисом на Ереванской улице в Москве. Всех людей удалось вывести из здания. Пожар площадью в 300 квадратных метров удалось потушить при помощи 57 человек и 15 единиц техники.



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