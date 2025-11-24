Оборудование Шатурской ГРЭС вышло на требуемые параметры после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Оборудование Шатурской государственной районной электростанции (ГРЭС) вышло на необходимые параметры и работает в штатном режиме после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

"Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома", – отметил глава Московской области.

По его словам, все последствия атаки беспилотников удалось устранить. Ремонтно-восстановительные работы на Шатурской ГРЭС завершаются.

В настоящее время специалисты продолжают переподключать жилые дома и социальные объекты к регулярной схеме теплоснабжения. Как сообщил Воробьев, для этого нужно несколько часов. Помимо этого, в скором времени будет возобновлена подача горячей воды.

Однако губернатор предупредил, что передвижные котельные пока останутся на месте для их подключения к работе при необходимости.

"На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее", – заключил глава Подмосковья.

Об атаке украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС стало известно 23 ноября. Несколько дронов упали на территорию станции, что привело к пожару.

В областном главке МЧС России сообщали, что на момент прибытия пожарных горели 3 трансформатора. Спустя время возгорание удалось потушить. После произошедшего электричество, холодная вода и канализация работали в штатном режиме, никто не пострадал.

