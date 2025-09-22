Ким Чен Ын: Северная Корея получила "новое секретное оружие"

Фото: depositphotos/creisinger

Северная Корея получила "новое секретное оружие". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление главы КНДР Ким Чен Ына.

"Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала", – уточнил он.

Кроме того, по словам Ким Чен Ына, Северная Корея улучшила характеристики серийного вооружения и строительства новых эсминцев, что стало важным шагом "в становлении морской державы".

КНДР сегодня ощущает себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил, добавил глава страны.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия. Он подчеркнул, что призывы к денуклеаризации КНДР равнозначны посягательству на конституционный строй и суверенитет страны.