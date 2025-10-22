Yonhap: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Форма поиска по сайту

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря ночью в среду, 22 октября. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Данные о пуске поступили от военнослужащих Южной Кореи. При этом подробной информации не приводится.

Также СМИ отмечают, что это первый запуск ракеты со стороны КНДР при новом президенте Республики Корея Ли Чжэ Мёне.

Ранее Северная Корея уже производила пуск нескольких ракет в сторону Японского моря. По информации южнокорейских экспертов, запуск производился из района города Вонсан на юго-востоке страны.

Кроме того, КНДР выпустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая. По информации СМИ, ракеты вылетели из района аэропорта Сунан, недалеко от столицы Пхеньяна.

