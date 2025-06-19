Reuters: КНДР выпустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) выпустила свыше 10 баллистических ракет в сторону КНР, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Reuters.

Ракеты вылетели из района аэропорта Сунан, неподалеку от Пхеньяна. Запуск был произведен в северо-западном направлении, то есть в сторону Китая, уточнили журналисты.

Ранее Северная Корея уже выполняла пуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным южнокорейских СМИ, запуск производился из района города Вонсан на юго-востоке страны.

Позже в КНДР объяснили, что запуск ракет был произведен в рамках подготовки к ядерному контрудару. Во время учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа Хвасон-11 и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров.

