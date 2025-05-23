WSJ: США рассматривают вывод около 4,5 тысячи своих военных из Южной Кореи

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Власти США рассматривают возможность вывода порядка 4,5 тысячи своих военнослужащих из Южной Кореи, чтобы передислоцировать их в другие точки Индо-Тихоокеанского региона. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Автор статьи напоминает, что президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока изучал возможность изменения присутствия Штатов в Южной Корее. В этой стране располагают примерно 28,5 тысячи солдат США.

Теперь Пентагон может переместить часть военных, к примеру, на американский остров Гуам. По данным источников, данная идея Трампа готовится в рамках неофициального обзора политики США по отношению к КНДР.

Тем не менее окончательное решение не будет принято до тех пор, пока не станет ясно, в каком направлении идет конфликт на Украине и станет ли команда Трампа поддерживать Киев.

Ранее Пентагон подтвердил, что планирует сократить число военных в Сирии до менее 1000 человек. При этом армия США продолжит наносить удары по оставшимся в Сирии террористам группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).

Помимо этого, Дональд Трамп допустил возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. По словам президента, Штаты платят за своих военных в Европе, однако не получают обратно больших компенсаций.